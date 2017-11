Kundenablenker im Handel ausschalten

„Frau Müller, bitte Kasse 3 besetzen.“ „Herr Schulze, der Leergutautomat ist voll.“ – Wer kennt sie nicht, diese durch die komplette Fläche der LEH-Geschäfte dröhnenden Mikro-Ansagen? Was solch eine Ansage in jedem Fall mit sich bringt: Sie unterbricht zumindest unbewusst den Einkaufsvorgang. Das ist einer der Knotenpunkte, an dem die Arbeit des in der Hamburger Dammtorstraße ansässigen Unternehmens „ReAct“ ansetzt.