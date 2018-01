Lachsalven und Tränen: Grüner Witz des Jahres

Leider nicht für den Grünen Witz des Jahres nominiert wurden:

Diese Grünen Witze haben es leider nicht in die engere Auswahl geschafft, dennoch wollen wir diese Einreichungen Ihnen, liebe Leser, nicht vorenthalten.

Über die Gemeinsamkeit von Ärzten und Gärtnern

„Was haben Ärzte und Gärtner gemeinsam? Beide decken ihre Fehler mit Erde zu.“ Dieser Witz sorgte in der Redaktion für Schmunzeln. Leider hat ein anderer Mitspieler den Bezug zur Grünen Branche in einer ähnlichen Anekdote deutlicher hergestellt und ließ diese Einreichung knapp an der engeren Auswahl vorbeischrammen.

Wenn die Stoppelfelder orange sind…

Enkelsohn und Großvater fahren Fahrrad. Opa singt: „Bunt sind schon die Wälder, gelb die Stoppelfelder.“ Der Großvater freut sich, dass der Junge das Lied kennt und sie singen gemeinsam. Da fällt Opa auf: „Tatsächlich, schau mal, diese orangefarbenen Stoppeln, müsste es doch heißen: orange die Stoppelfelder... So intensiv waren die früher nie. Was wurde da angebaut? Genmais?“ „Opa! Du weißt das nicht? Das ist doch Maisanto!“ Ein gut gemeinter und auch aktueller Wortwitz, der allerdings keine Lachsalven erzeugen konnte.

Jaja, die Bäume im Herbst!

Der Lehrer spricht im „Naturkundeunterricht“ über Pflanzen und Bäume. Wisst ihr warum sie Blätter, Blüten und Früchte bekommen und im Herbst die Blätter fallen lassen?? Fritz meldet sich und antwortet sooofort—sie waren in der Baumschule. Dieser Witz ließ die Redaktion ratlos und verwirrt zurück. Diskussionen, wie der Witz nun zu deuten sei, führten ins Nichts.

Wenn Pflanzen miteinander quatschen

Zwei Pflanzen unterhalten sich. Sagt die eine zur anderen: „Ätsch, ich bin aber viel schöner als Du!“ Antortet die andere: "Erstens stimmt das nicht und zweitens können Pflanzen gar nicht sprechen...!“ Humor liegt offensichtlich im Auge des Betrachters. Hier war sich die Redaktion uneinig, ob Knaller oder Rohrkrepierer.

Das Zeugnis

„Treffen sich zwei Grüne, um das Zeugnis ihrer Diplomprüfung abzuholen...“ Ein Mundwinkelzucken war bei dem einen oder anderen Redaktionsmitglied erkennbar. Dennoch: Kein Weiterkommen für diese Einreichung, schade!

Grüne Witze aus der Redaktion

Endlich Nachwuchs...oder doch nicht?

Ein Ehepaar bekommt nach langer Zeit und vielen Versuchen endlich den ersehnten Nachwuchs, einen Sohn. Bald schon wird klar: irgendwas stimmt nicht mit dem Kind – es sagt kein Wort. Dann eines Tages – der Junge ist schon drei Jahre alt – spricht er klar und deutlich ein Wort: „Opa!“ Die Eltern freuen sich und wundern sich gleichzeitig. Mehr kommt nicht. Am Abend dann die schreckliche Nachricht: Opa ist gestorben!



Ein paar Monate später wiederholt sich die Geschichte: der Junge sagt mit klarer Stimme „Tante Erna“ – am nächsten Tag – zack – Tante Erna ist tot! Ein paar weitere Monate später geschieht das schreckliche: der Junge ist mit seinem Vater allein beim Frühstück und sagt laut “Papa!“. Dem Vater rutscht das Herz in die Hose. Zitternd geht er zum Auto und fährt zur Arbeit – Schritttempo. Während des Arbeitstages bringt er vor lauter Angst und Vorsicht kaum etwas zustande und fährt ebenso langsam wieder nach Hause zurück. Daheim begrüßt ihn seine Frau: „Nun stell Dir vor, was heute passiert ist: unser Gärtner ist tot!“ Heike Hoppe, TASPO Redaktion

Fliegende Gurken – einer geht noch!

Einen haben wir noch: Fliegen zwei Gurken durch die Wüste. Flattert eine Birne vorbei. Sagt die eine Gurke: "Ey Birne, seit wann kannst´n du fliegen?" Antwortet die Birne: "Schon immer, ich bin ja auch die Birne Maja." Christian Mannsbart, TASPO Online