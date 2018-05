Landgard: „blühendes Herz“ der spoga+gafa

Die Halle 5.1 in das „blühende Herz“ der spoga+gafa verwandeln: Das hat sich Landgard gemeinsam mit ihren Mitgliedsbetrieben für den diesjährigen Auftritt auf der Gartenmesse in Köln vorgenommen. Dazu will die Erzeugergenossenschaft ihrem Floristik-Sortiment noch mehr Raum als bisher einräumen.