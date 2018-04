Landgard legt Fachhandels-Einheiten zusammen

Aus zwei mach eins: Nordwest-Blumen Wiesmoor und der Fachhandelsvertrieb in Herongen agieren künftig zusammen unter dem Dach der Landgard Fachhandel GmbH & Co. KG. Damit will die Erzeugergenossenschaft vor allem die regionale Ausrichtung für Erzeuger und Kunden stärken.