Landgard und Haymarket dehnen Zusammenarbeit aus

Heute trafen sich Uwe Schütt, Publishing Director von Haymarket Media Deutschland, und Armin Rehberg, Vorstandsvorsitzender der Landgard eG, erneut am Messestand der Erzeugergenossenschaft, um offiziell bekanntzugeben, dass sie ihre erfolgreiche Zusammenarbeit künftig deutlich erweitern wollen.

Starke Verbundenheit mit Grüner Branche betonen

„Mit dem Ausbau unseres Engagements wollen wir noch einmal unsere starke Verbundenheit mit der gesamten Grünen Branche unterstreichen“, so Uwe Schütt. Mit ungewöhnlichen Aktionen wie etwa Blumenhaarkränzen auf dem Parookaville-Festival oder Blütenkleidern auf dem Laufsteg von „Germany’s Next Topmodel“ habe die Landgard Initiative das Medienhaus immer wieder neu überzeugt, dass man hier den richtigen Partner gefunden habe, um in Konsumenten die Lust auf Blumen und Pflanzen neu zu entfachen.

„Diesen Weg wollen wir in Zukunft noch intensiver gemeinsam weitergehen. Denn als führender Fachverlag tragen wir natürlich ebenso wie Landgard eine große Verantwortung für die Grüne Branche“, so der Publishing Director von Haymarket Media Deutschland.