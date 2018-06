Landgard: zweimal Ordertage im Herbst

Gleich zweimal veranstaltet Landgard in diesem Jahr herbstliche Ordertage. Neben den Order- & Konzepttagen Anfang September auf der spoga+gafa feiern bereits zwei Wochen zuvor die traditionellen Herbst-Ordertage ihr Comeback am Standort Herongen.

Zwei Termine für unterschiedliche Kundengruppen

Am 19. und 20. August finden die „klassischen“ Landgard Herbst-Ordertage erstmals wieder vor der spoga+gafa statt – am neuen und alten Standort in Straelen-Herongen. Auf insgesamt 11.000 Quadratmetern will die Erzeugergenossenschaft ihren Kunden exklusiv die neuesten Sortimente und trendstarke Verkaufskonzepte für die kommende Saison vorstellen.

Die Aufspaltung in zwei separate Veranstaltungen begründet die Erzeugergenossenschaft mit den unterschiedlichen Kundenzielgruppen. Während die Order- & Konzepttage Anfang September auf der spoga+gafa in Köln eher organisierte Kunden aus dem In- und Ausland bedienen sollen, richten sich die traditionellen Herbst-Ordertage in Herongen mit ihrem Fokus auf Fachhandelsthemen gezielt an die Landgard-Kunden.

Plattform für Landgard-Mitglieder

„Mit dem um knapp zwei Wochen vorgezogenen Termin liegen die Herbst-Ordertage in Herongen jetzt auch wieder zeitlich am Beginn der Herbstordermessen-Saison. Damit entsprechen wir auch dem Wunsch vieler Kunden und Erzeuger. Die Herbst-Ordertage ermöglichen es den Kunden, sich zum gewünschten Zeitpunkt in Herongen mit einem attraktiven Sortiment an Baumschulartikeln, Topfpflanzen, einem großen Toskana-Sortiment, Saisonware, Convenience und Floristenbedarf einzudecken“, erläutert Günther Esser, Bereichsleiter Landgard Fachhandel.

Gleichzeitig bieten die Herbst-Ordertage mit ihrer Rückkehr nach Herongen laut Landgard eine geeignete Plattform für die Mitgliedsbetriebe, um ihre Sortimente und Produkte zu präsentieren. Zahlreiche Gartenbau-Betriebe sowie weitere Aussteller aus dem Pflanzen- und Dienstleistungssektor machen der Erzeugergenossenschaft zufolge jedes Jahr Gebrauch von dieser Möglichkeit.

Ordertage im Überblick

Herbst-Ordertage in Herongen

Sonntag, 19. August, 8 bis 18 Uhr

Montag, 20. August, 7:30 bis 17 Uhr

Order- & Konzeptage, spoga+gafa in Köln