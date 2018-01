Nachwuchs für Gärtnermeister-Ausbildung gewinnen

Wie können in Zukunft mehr junge Menschen für die Ausbildung zum Gärtnermeister begeistert werden? Darüber diskutierten die Ausbilder auf dem „Ausbilder- und Azubitag“ in Landshut. Bundesweit ist nämlich ein Rückgang der Ausbildungszahlen im Zierpflanzenbau zu verzeichnen.

Zugang zur Meisterschule erleichtern

Wie kann diesem entgegengewirkt werden? Christian Prentl, Ausbildungsausschussvorsitzender des Bayerischen Gärtnerei-Verbands (BGV), zählt einige Diskussionsansätze auf: „Wir könnten über eine Verstärkung der Ökoregionalschiene nachdenken oder einen neuen Schwerpunkt auf das Thema Dienstleistung legen.“ Schließlich war noch über verschiedene Möglichkeiten gesprochen worden, Quereinsteigern und ungelernten Kräften den Zugang zur Meisterschule zu erleichtern.

Der beliebte „Ausbilder- und Azubitag“ fand im Rahmen der Initiative Top-Ausbildung Gartenbau (TAG) bereits zum sechsten Mal in Bayern statt. In der Fachschule für Gartenbau in Landshut-Schönbrunn begrüßten Christian Prentl und Schulleiter Thomas Schneidawind 60 Azubis im zweiten oder dritten Lehrjahr und über 30 Ausbilder aus bayerischen Gartenbau-Betrieben.

Werbetrommel für Gärtnermeister-Ausbildung rühren

Für die Schule eine willkommene Gelegenheit, die Werbetrommel für die Ausbildung zum Gärtnermeister zu rühren. „Immer wieder rufen Betriebsinhaber bei mir an und fragen gezielt nach Absolventen unserer Schule“, so Schneidawind. Doch die Teilnehmer sollten nicht nur die Fachschule kennen lernen. Der BGV als Organisator der TAG hatte für beide Gruppen ein hochkarätiges Vortragsprogramm zusammengestellt – jeweils ein getrenntes Programm für Ausbilder und Azubis.

Am Nachmittag stand für beide Gruppen ein Besuch bei der Firma Mediflora in Geisenhausen auf dem Programm, die mit Citrus-Pflanzen und anderen mediterranen Gehölzen handelt. Unter anderem demonstrierten die Mitarbeiter von Mediflora den Schnitt von Citrus-Pflanzen am lebenden Exemplar – aufmerksam beobachtet von den Azubis, die in ihren Lehrbetrieben nur selten die Chance haben, sich darin zu üben.

44 Gartenbau-Betriebe in bayerischer TAG

Weitere TAG-Veranstaltungen sind bereits geplant. Eine gemeinsame Exkursion im Sommer soll künftig zu einem festen Bestandteil des Angebotes für die bayerischen TAG-Betriebe werden, so Christian Prentl.

In der bayerischen TAG haben sich seit 2012 insgesamt 44 bayerische Gartenbau-Betriebe zusammengeschlossen. Sie bieten Orientierung für Jugendliche, die auf der Suche nach einem geeigneten Ausbildungsbetrieb im Gartenbau sind.