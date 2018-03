Neue Kräuter: Bienenweide mit Minz-Aroma

Ein umfangreiches Sortiment zum Thema Genusspflanzen hat das israelische Unternehmen Hishtil aktuell im Programm, so zum Beispiel Hesperozygis x Satureja ‘Sunrise Mojito’.

Der veredelte Basil Tree ist in zwei Größen erhältlich. Foto: Therese Backhaus-Cysyk

Hesperozygis x Satureja ‘Sunrise Mojito’ zieht Bienen magisch an. Foto: Therese Backhaus-Cysyk

‘Sunrise Mojito’: Zierpflanzen und Gewürz in einem

Damit hat Hesperozygis x Satureja ‘Fragrant Beauty Midnight Mojito’, reich an lilafarbenen kleinen duftenden Blüten, eine Schwester bekommen. Sie blüht in einem schönen Lachston und zieht dank wohlriechendem Aroma Bienen magisch an.

Hesperozygis x Satureja ‘Sunrise Mojito’ lässt sich als Zierpflanze, aber auch als Gewürz zum Kochen verwenden. Auch die großen Blätter verströmen einen intensiven Duft.

Salat-Kombination und Tee-Mischung

Interessant im Genusspflanzen-Sortiment sind zudem Kombinationen für den Kunden, die der Stecklings- und Jungpflanzenproduzent getestet hat und bei denen die ausgewählten Pflanzen gut zusammen wachsen. So gibt es von Hishtil beispielsweise eine Salat-Kombination und eine Tee-Mischung.

Nach wie vor beliebt sei der veredelte Basil Tree (Basilikumbaum), erhältlich in zwei Größen.