Neues Handbuch für die Baumkontrolle

Baumkontrolle unter Berücksichtigung der Baumart: So lautet der Titel des neuen, reich bebilderten Handbuchs für die Baumkontrolle. Der Bildatlas beschreibt beschreibt die typischen Schadsymptome und Auffälligkeiten für die 15 häufigsten Baumarten an Straßen sowie in Parkanlagen und Gärten.