Neurather Gärtner wollen expandieren

Die Neurather Gärtner planen, ihre Produktionsflächen in Grevenbroich zu vergrößern. Bislang erzeugen Dirk Drießen, Carsten Knodt, Matthias Draek und Wilhelm Baum in Nordrhein-Westfalens größtem Gewächshaus in Neurath mit modernster Technologie auf rund 16 Hektar rund 7.000 Tonnen Tomaten pro Jahr.