NL: Gewächshaus-Gartenbau auf Expansionskurs

Immer mehr Gewächshausbetriebe in den Niederlanden wollen expandieren. Das ist das Ergebnis des aktuellen AgriDirect-Gartenbau-Scanners. Gleichzeitig ist auch die Zahl der Unterglas-Gärtner gestiegen, die ihren Betrieb komplett einstellen wollen.

Expansionswille im Gewächshaus-Gartenbau steigt

Rund 3.200 Gewächshausbetriebe in den Niederlanden hatten sich an der Telefonumfrage für den AgriDirect-Gartenbau-Scanner 2017 beteiligt. 13,2 Prozent der zu ihren Zukunfts- und Investitionsplänen Befragten hatten dabei signalisiert, ihren Unterglasbetrieb vergrößern zu wollen. Ebenfalls in diese Gruppe eingeordnet sind laut AgriDirect Betriebe, bei denen die Nachfolge bereits feststeht.

Damit bestätige sich der Trend der vergangenen Jahre, informiert das Marktforschungsunternehmen. Demnach habe bereits ab 2014 die Zahl der „Expansionswilligen“ zugenommen – damals gaben in der Befragung von AgriDirect 7,6 Prozent der niederländischen Gewächshausbetriebe an, ihren Betrieb vergrößern zu wollen. 2017 ist die Zahl gegenüber dem Vorjahr noch einmal um 3,3 Prozent gestiegen.

11,3 Prozent wollen ihren Gewächshausbetrieb aufgeben

Eine Zunahme ist aber auch bei denjenigen zu verzeichnen, die ihren Gewächshaus-Betrieb verkleinern oder ganz aufgeben wollen – ganze 11,3 Prozent der Befragten hatten dies in der aktuellen Telefonumfrage angegeben. Während sich dieser ab 2013 einsetzende Negativ-Trend im Jahr 2016 vorübergehend abzuschwächen schien, ist der Anteil der Betriebsaufgaben im vergangenen Jahr wieder um 2,8 Prozent gestiegen.

Interessant ist auch die Verteilung auf die einzelnen Produktbereiche. So haben auf Vermehrungsmaterial spezialisierte Unterglasbetriebe bei den Expansionen die Nase vorn (15,2 Prozent), dicht gefolgt von Topfpflanzen-Produzenten (15,1 Prozent). Schlusslicht in puncto geplanter Betriebserweiterung sind Staudenbetriebe (7,6 Prozent).

Strukturwandel im niederländischen Gartenbau

Gleichzeitig hegen niederländische Staudenproduzenten aber auch die geringsten Absichten, ihren Betrieb einstellen zu wollen (6,1 Prozent). Mehr als doppelt so hoch ist der Anteil der Betriebsaufgaben mit 13,2 Prozent bei Schnittblumen-Betrieben, teilt AgriDirect mit.

Mit diesen Entwicklungen zeichnet sich den Marktforschern zufolge ein beschleunigter Strukturwandel im niederländischen Gewächshaus-Gartenbau ab, durch den einerseits die Gesamtzahl der Unterglasbetriebe immer schneller sinkt. Gleichzeitig können die verbleibenden Betriebe immer größer werden.