Papiertöpfe: PlantPaper expandiert

Vor drei Jahren brachte der dänische Papiertopf-Hersteller PlantPaper a/s die erste reine Bio-Papierrolle für die Produktion von Papiertöpfen heraus. Jetzt expandierte das Unternehmen, indem es die Kvistgården a/s übernahm, die seit 37 Jahren im Geschäft und der größte Ellepot-Produzent in Skandinavien ist.