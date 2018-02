Preisverdächtig: das „Duell der Maschinen“

Für Aufsehen sorgte im vergangenen Jahr das „Duell der Maschinen“, bei dem der Ex-Fußballprofi und Wrestler Tim Wiese und YouTube-Star JP Kraemer für den guten Zweck um die Wette sägten und den Rasen mähten. Jetzt ist die Charity-Aktion in der Kategorie „Strategisches Marketingkonzept“ für den BHB-Kundenservicepreis 2018 nominiert.

In insgesamt drei Runden maßen Kraemer und Wiese in dem clever inszenierten Schlagabtausch ihre Kräfte. Während der durch die TV-Doku-Soap „Die PS-Profis“ bekannte Moderator und Webvideo-Produzent Kraemer mit Geräten von McCulloch – Rasentraktor, Motorsense und Kettensäge – ins Rennen ging, setzte der ehemalige Nationaltorhüter Tim „The Machine“ Wiese auf Muskelschmalz und einfache Handgeräte – Rasenmäher, Sense und Sägekette.





„Duell der Maschinen“ als gelungenes PR- und Marketing-Projekt

Über Berichte in Print und TV sowie die Verbreitung in den sozialen Netzwerken zog das Live-Event viel mediale Aufmerksamkeit auf sich und die Marke McCulloch. Somit erwies sich das „Duell der Maschinen“, bei dem 20.000 Euro für ein Kinder-Hospiz gesammelt wurden, für den Gerätehersteller als „äußerst gelungenes PR- und Content-Marketing-Projekt“, wie es in der Pressemitteilung des Unternehmens heißt.

Bei den Digital Communication Awards im vergangenen Jahr wurde die Aktion bereits mehrfach ausgezeichnet. Im Kampf um den BHB-Kundenservicepreis 2018, der am 5. März in Köln vergeben wird, muss sich das „Duell der Maschinen“ jetzt gegen die ebenfalls in der Kategorie „Strategisches Marketingkonzept“ nominierten Unternehmen tesa und Wolfcraft beweisen.