Projekt: Smartphone-Glas als Gewächshaus-Eindeckung

In einer Studie von LTO Glaskracht Nederland und dem niederländischen Landwirtschaftsministerium wurde an der Universität Wageningen die Anwendung von flexiblem Dünnglas in Gewächshäusern untersucht. Mit den neuen hochisolierenden Gewächshaus-Eindeckmaterialien könnten erhebliche Einsparungen bei der Energie erzielt werden, so die Überlegungen.