„Rettet den Vorgarten“: nächste Runde eingeläutet

Die vom Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau (BGL) ins Leben gerufene Initiative „Rettet den Vorgarten“ startet in eine neue Runde. Um dem Thema auch in den Medien mehr Gehör zu verschaffen, schreibt der GaLaBau-Verband in diesem Jahr erneut einen mit insgesamt 5.000 Euro dotierten Journalistenpreis aus.