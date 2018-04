Rettung IGZ-Forschung: Kraftakt für FH und Uni

Das Leibniz-Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau (IGZ) am Standort Erfurt wird geschlossen, doch behält Thüringens Landeshauptstadt seine Gartenbau-Forschung. Wertvolle Forschungsinhalte sollen in Projekten an der Fachhochschule Erfurt erhalten bleiben und die Forschung an gartenbaulichen Kulturpflanzen ausgebaut werden.