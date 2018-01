Saat:gut: Züchtung selbst in die Hand nehmen

Christiansens Biolandhof liegt im Norden Deutschlands, in dem kleinen Örtchen Esperstoftfeld bei Schleswig. Auf über 100 Hektar werden Möhren, Kartoffeln, Kohlgemüse, Kräuter und Leguminosen angebaut. Soweit nicht ungewöhnlich für einen Biohof. Interessant wird es allerdings beim Projekt Saat:gut, das sich der Vermehrung von eigenem Saatgut für den ökologischen Gemüsebau widmet.

Next

„Im Verein Saat:gut haben sich Landwirte, Gemüsegärtner, Obstbauern, Großhändler, Einzelhändler und engagierte Privatpersonen zusammengeschlossen, um den freien Zugang zu Sorten und Saatgut zu sichern, sowie geeignete Gemüse- und Obstsorten für den professionellen Biolandbau zu züchten und zur Verfügung zu stellen“, erklärt Barbara Maria Rudolf, selbst Vorsitzende des Vereins und seit 1995 auf dem Hof, gegenüber der TASPO.

Züchtung unter Biobedingungen

Der Verein ist gemeinnützig und unterstützt die Projekte in der Mittelakquise, Öffentlichkeitsarbeit und politischen Vertretung der Bio-Züchterinteressen in Deutschland und der EU. „Sorten sind für uns Kulturgut. Wir respektieren die Pflanze als Mitgeschöpf. Züchtung findet mit der ganzen, geschlechtsreifen Pflanze und unter Biobedingungen statt. Es gilt die Bioland-Betriebsmittelliste (fibl)“, so Rudolf.

Seit 2009 wird auf Christiansens Biolandhof an Blumenkohl, Brokkoli, Möhre, Rote Bete und Pastinake gezüchtet. „Unsere ersten angemeldeten Sorten sind die Rote Bete ‘Gesche’, die Möhre ‘Treenetaler’ und die Möhre ‘Silberstedter’. Des Weiteren gibt es die Pastinaken ‘Schleswiger Schnee’ und ‘Engländer’. Mehrere Linien Blumenkohl und Brokkoli sind aktuell in der Bearbeitung“, zeigt die Züchterin auf.

Saatgut-Herstellung konzentriert sich auf wenige multinationale Konzerne

Die Saatgut-Herstellung konzentriert sich heute auf wenige multinationale Konzerne, die in enger Verbindung zur chemischen Industrie stehen, gibt Rudolf zu bedenken. Die Biotechnologie verlagert die Pflanzenzüchtung ins Labor; mit fragwürdigen gentechnischen Methoden wird um die Vormachtstellung am Markt gekämpft: Immer mehr Sorten und Lebewesen werden heute patentiert.

Christiansens Biolandhof, den Rudolf mit ihrem Ehemann, Diplom-Agraringenieur Heinz-Peter Christiansen, leitet, möchte dieser Entwicklung entgegenwirken und samenfeste Zuchtlinien für den ökologischen Gemüsebau entwickeln.

Initialzündung waren das fehlende Saatgut von Blumenkohl und Brokkoli, denn auf dem Saatgutmarkt werden zunehmend sogenannte CMS-Hybriden (Cytoplasmatisch-männliche Sterilität) angeboten, die per Zellfusion erzeugt werden und deshalb im Bioland-Anbau nicht zulässig sind.

Züchtung von samenfesten Blumenkohlsorten

„Neben der Anpassungszucht an die Bedingungen auf dem Biohof werden samenfeste Blumenkohlsorten gezüchtet. Die Bingenheimer Saatgut AG und die Sativa-Rheinau vermehren das Saatgut der neuen Sorten und bringen es in den Verkehr. Wir arbeiten auch mit dem Verein Kultursaat zusammen, in dem sich biologisch-dynamische Züchter zusammengeschlossen haben“, erklärt Rudolf.

Um im Jahr zwei Vegetationen zu schaffen, wurden Möhren, Blumenkohl und Brokkoli in zwei Betrieben auf den Kanareninseln Gomera und La Palma kultiviert. „Den Anbau auf mehrere Betriebe zu verteilen, das bedeutet, das Risiko zu mindern“, weiß Christiansen. Zwei Vegetationsperioden in einem Jahr kann die Zeit der Sortenentwicklung verkürzen. „Denn die Züchtung eigener Sorten ist sehr aufwendig und kostet viel Zeit. Erst nach rund 13 Jahren und dem ,abschließenden Stempel‘ des Bundessortenamtes kommt eine neue Sorte auf den Markt. Also ein langer Weg!“

Gemüsevermarktung über den ökologischen Groß- und Einzelhandel

Auf Christiansens Biolandhof wird auch Getreide angebaut, das an die Tiere der Bioland- und Demeter-Höfe in der Nachbarschaft verfüttert wird. Im Tausch gibt es Mist als natürlichen Dünger für die eigenen Felder. Vermarktet wird das Gemüse über den ökologischen Groß- und Einzelhandel im Norden und einen Großhändler in Nordrhein-Westfalen auch deutschlandweit.

Neben Christiansen und Rudolf arbeiten zehn Festangestellte das ganze Jahr über auf dem Hof. Zur Hauptsaison werden sie zusätzlich von etwa zehn Saisonkräften aus aller Welt unterstützt. „Gemeinsam mit unseren Gärtnermeistern bilden wir seit 2001 junge Leute zum Gemüsegärtner und zum Werker im Gartenbau aus“, erzählt Rudolf und ergänzt: „Qualifizierter Nachwuchs ist für uns die Grundvoraussetzung für ein Fortbestehen nachhaltiger Landwirtschaft.“

Integriert: ökologisches Apfelzüchtungsprojekt Apfel:gut

Als ökologisches Apfelzüchtungsprojekt ist im Saat:gut Verein zudem das seit 2011 bestehende Projekt Apfel:gut integriert. Die Idee dazu entstand im Arbeitskreis Ökologische Obstzüchtung der Fördergemeinschaft ökologischer Obstbau. Obstbauer haben sich zusammengeschlossen, um die ökologische Kernobstzüchtung selbst in die Hand zu nehmen. Gezüchtet wird hier an robusten Tafelobstsorten (Apfel, Birne) für den Biolandbau.

Mit dem Konzept wurden bis heute sieben Zuchtgärten auf Bioland- und Demeter-Obstbetrieben in Hollingstedt, Finkenwerder, Bielefeld, Wesel, Frankfurt/Oder und im Stuttgarter Raum eingerichtet. Gemeinsam mit den Betriebsleitern sind zwei junge Züchter, ein Pomologe, eine Biologin und ein Obstbauberater im Team.