In der Periode 12 stieg der Umsatz bei Royal FloraHolland um mehr als fünf Prozent. Verantwortlich dafür war vor allem das geringere Angebot an kleinblütigen Rosen aus Afrika, meldet der Vermarkter im niederländischen Aalsmeer. Dadurch stieg die Nachfrage nach anderen Schnittblumen, was für die Preisbildung besonders gut war.