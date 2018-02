Soja-Anbau: Uni Hohenheim sucht Test-Gärtner

Welche Soja-Sorten sind am besten für den Anbau in Deutschland geeignet? Das wollen die Universität Hohenheim und der Tofu-Hersteller Taifun herausfinden. Für ihr gemeinsames Projekt „1.000 Gärten 2.0“ suchen sie deshalb jetzt Test-Gärtner.

Wanted: Soja-Kreuzungen, die nicht nur in Süddeutschland, sondern auch in anderen Regionen gedeihen. Foto: Pixabay

Teilnahme-Voraussetzungen für aktuelles Soja-Projekt

Noch bis zum 28. Februar können sich interessierte Freizeit- und Profi-Gärtner, Landwirte, Schulen, Vereine oder Urban-Gardening-Projekte aus dem gesamten Bundesgebiet für das aktuelle Soja-Experiment melden, das nach seiner Premiere im Jahr 2016 bereits in die zweite Runde geht und das Wachstum von verschiedenen Soja-Sorten erforschen will.

Potenzielle Bewerber müssen allerdings mehrere Voraussetzungen für die Teilnahme am Projekt „1.000 Gärten 2.0“ erfüllen. So sind etwa ein mindestens sechs Quadratmeter großes, freies Beet in einem Garten in Deutschland sowie ausreichend Zeit für die regelmäßige Versuchsbetreuung von Mitte April bis Mitte Oktober von den künftigen Soja-Gärtnern gefordert.

Soja-Kreuzungen für ganz Deutschland gesucht

Da die wärmeliebenden Soja-Pflanzen derzeit vor allem in Süddeutschland wachsen, will der Versuch Soja-Kreuzungen identifizieren, die auch in anderen Regionen Deutschlands gedeihen und aus denen sich Tofu herstellen lässt. Erste aufschlussreiche Ergebnisse dazu hatte bereits das Pilotprojekt geliefert, für das sich 2.500 Gärtner gemeldet hatten.

„Mit einem weiteren Versuchsjahr sollen die Ergebnisse untermauert und neue wissenschaftliche Fragestellungen angegangen werden“, sagt Martin Miersch, Leiter des Landwirtschaftlichen Zentrums für Soja-Anbau und Entwicklung bei Taifun.

Projektteilnehmer bekommen verschiedene Soja-Sorten

Die Teilnehmer des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung unterstützten Forschungsprojekts bekommen für ihren Anbau neben dem Versuchssaatgut auch Saatgut der Soja-Wildform (Glycine soja), einer Soja-Standardsorte und der neuen, in Japan und zunehmend auch hierzulande beliebten Edamame-Sorte Green Shell.

Weitere Infos sowie Erfahrungsberichte aus dem Pilotprojekt sind unter www.1000gärten.de zu finden.