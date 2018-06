Möglichst vielen Kindern ein geborgenes Zuhause und ein schönes Weihnachtsfest schenken: Das liegt dem Bundesverband der Weihnachtsbaum- und Schnittgrünerzeuger (BWS) am Herzen. Deshalb setzt der BWS seine Spendenaktion zugunsten von SOS-Kinderdorf auch in diesem Jahr fort.

Spenden gehen an SOS-Kinderdorf

Weihnachten, das ist das Fest der Familie. Jahrein, jahraus können es vor allem die Kinder kaum erwarten, bis am 24. Dezember der bunt geschmückte Weihnachtsbaum in festlichem Lichterglanz erstrahlt. Leider ist ein harmonisches Weihnachtsfest im Kreise der Liebsten nicht jedem Kind gesichert.

Deshalb unterstützt der Bundesverband der Weihnachtsbaum- und Schnittgrünerzeuger seit 2013 den Verein SOS-Kinderdorf Deutschland mit der Spendenaktion „Weihnachtsbäume helfen Kindern“. Im Rahmen dieser Kooperation kamen bereits über 80.000 Euro für SOS-Projekte zusammen, informiert der BWS.

Allein im vergangenen Jahr konnte der Bundesverband der Weihnachtsbaum- und Schnittgrünerzeuger im Rahmen der Spendenaktion die stolze Summe von 23.000 Euro an SOS-Kinderdorf übergeben. Von dieser Summe wurden 9.000 Euro an das SOS-Kinderdorf Oberpfalz, 8.000 Euro an das SOS-Kinderdorf Frankfurt und 6.000 Euro an das SOS-Kinderdorf Sauerland gespendet.

BWS überarbeitet Spendenetikett

In diesem Jahr wurde das Spendenetikett überarbeitet. Trotz neuem Layout bleibt das Prinzip das gleiche – wie in der Vergangenheit haben Produzenten und Händler die Möglichkeit, die Etiketten für den Spendenpreis von einem Euro pro Etikett zu erwerben. „Jeder Euro wird durch den Verband direkt an SOS-Kinderdorf weitergeleitet, um auch in 2018 wieder vielen Kindern ein schönes Weihnachtsfest zu bescheren!“, so der BWS.

Von dieser Aktion ließ sich im vergangenen Jahr auch die Wiener Feinbäckerei Heberer inspirieren – mit einem speziell hergestellten Lebkuchenbaum: Von jedem Exemplar kommt ein Teil des Verkaufspreises SOS-Kinderdorf zugute. Aus dieser Kooperation entstand laut BWS das neue Motto: „Weihnachtsbäume helfen Kindern: Der Naturbaum und der Lebkuchenbaum“.