Stecklinge: bewurzelt, aber ohne Substrat

Ein Gel schützt die im Mutterpflanzen-Betrieb bewurzelten Basewell-Stecklinge in den AutoStix-Halterungen. Foto: Dümmen Orange

Bewurzelung im Mutterpflanzen-Betrieb

Die Bewurzelung erfolgt im Mutterpflanzen-Betrieb, von dort aus wird der Gärtner direkt beliefert. Die Bewurzelung in einem anderen Betrieb oder beim Empfänger entfällt, der Gärtner kann direkt in den Endtopf topfen. Die Stecklinge befinden sich in den von Visser Horti Systems entwickelten, biologisch abbaubaren AutoStix-Halterungen im Streifen mit 51 oder 34 Stecklingen oder einzeln.

Dr. Perry Wismans, Innovationsleiter Zierpflanzen bei Dümmen Orange, nannte im Gespräch mit der TASPO die Kultur ohne Substrat und die Gel-Beschichtung als wichtigste Eigenschaften der Basewell-Stecklinge. Die Vorteile kommen nach Wismans’ Meinung vor allem in Betrieben zum Tragen, die die Stecklinge selber bewurzeln.

Hauptzielgruppe: Käufer unbewurzelter Stecklinge

Dieser komplexe Vorgang werde ausgelagert, der Bedarf an (oft knappen) Arbeitskräften sinke deutlich und die Vermehrungsflächen würden für andere Nutzungen frei. Als Hauptzielgruppe nannte Wismans deshalb die Käufer unbewurzelter Stecklinge, deren Anteil in Nordamerika viel höher sei als in Europa.

An der Idee der substratfreien Bewurzelung in Kombination mit einer Gel-Beschichtung arbeite Dümmen Orange schon seit mehreren Jahren, so Wismans. Bei ersten Versuchen mit Einzelstecklingen habe sich das Verfahren als zu arbeits- und zeitaufwändig erwiesen, zum Beispiel weil das Gel antrocknen muss.

Erst die AutoStix-Streifen hätten eine Automatisierung des Verfahrens mit Gel-Applikation ermöglicht. Die dafür notwendige, zusammen mit Visser entwickelte Maschine soll in diesem Sommer im Mutterpflanzen-Betrieb in El Salvador in Betrieb gehen.

Gel dient nur dem Transport

Die Gel-Beschichtung ist nach Auskunft von Wismans schon länger patentiert, für andere Schritte seien Patente angemeldet. Details des Bewurzelungsverfahrens wollte er noch nicht nennen. Das Gel diene aber nur dem Transport, da Anzuchtsubstrate aller Art nicht in die USA importiert werden dürfen. In Zukunft könnte das Gel auch als Trägersubstanz für wachstumsfördernde Substanzen dienen, kündigte er an.

Diesen Herbst startet laut Wismans die kommerzielle Produktion von Beet- und Balkonpflanzen in El Salvador, im Sommer 2019 soll der Betrieb in Guatemala mit Stauden folgen. Auch im Pelargonien-Betrieb in Äthiopien will Dümmen Orange das Basewell-Verfahren einführen, zunächst für die USA und Kanada.

Die Technologie könnte sich nach Ansicht von Wismans für alle vegetativ vermehrten Pflanzen eignen, zumindest nach einem „Feintuning“. So sind weitere AutoStix-Typen neben den zwei bestehenden Größen geplant.

Basewell-Premiere auf den Spring Trials

Auf den diesjährigen Spring Trials in Kalifornien vom 15. bis 18. April wurde das Produkt erstmals vorgestellt. Im Herbst werden Probemengen in den USA ausgeliefert. In Europa will Dümmen Orange Basewell auf der IPM 2019 vorstellen und mit Testmengen starten, für 2020 sollen größere Stückzahlen zur Verfügung stehen.