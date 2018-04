TASPO Awards: „Bekanntheitsgrad enorm erhöht“

Ein pfiffiges Klappspalier, das für Produzenten beispielsweise von Kletterrosen das aufwendige Tapen der Triebe an ein Spalier überflüssig macht – damit erreichte Uwe Dominik (Hörstel) bei den TASPO Awards 2017 die Runde der Finalisten in der Kategorie „Innovativstes Produkt“. Wir sprachen mit dem Gartenbau-Unternehmer über seine Teilnahme an dem Branchen-Wettbewerb.