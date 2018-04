TASPO Awards: Tipps für Ihre Bewerbung

Wir wollen den Bewerbern die Teilnahme und die Chance auf einen der begehrten TASPO Awards so einfach wie möglich machen. Deshalb haben wir Ihnen ein paar hilfreiche Tipps zusammengestellt, mit denen Sie garantiert eine gelungene Bewerbung verfassen können.

Weniger ist mehr!

Versuchen Sie nicht das Bewerbungsschreiben mit Schachtelsätzen zwanghaft in die Länge zu ziehen. Konzentrieren Sie sich auf die wesentliche und präzise Ausformulierung der Bewertungskriterien. Qualität statt Quantität!

Liefern Sie Zahlen! Je konkreter und belegter Ihre Aussagen sind, umso besser können Ihnen die Juroren folgen.

Heben Sie sich ab! Den Juroren ist es wichtig zu erkennen, wodurch Sie sich zum Beispiel von Mitbewerbern abheben. Was ist Ihr Alleinstellungsmerkmal, das sonst niemand in dieser Qualität aufweist?

Trauen Sie sich! Sie müssen sich mit Ihrem Projekt nicht verstecken. Zeigen Sie den Juroren klar und deutlich, wer Sie sind und was Sie können.

Vorlagen erleichtern die Bewerbung

Nutzen Sie unsere Bewerbungsvorlagen! Sie erleichtern Ihnen die Erstellung des Bewerbungsschreibens. Sie müssen nur noch die jeweiligen Kriterien präzise beantworten.

„Zeigen“ Sie Ihr Projekt! Damit die Jury sich ein richtiges Bild Ihrer Einreichung machen kann, empfehlen wir Bildmaterial oder Zusatzmaterial in einer guten Qualität zu liefern.

Schauen Sie sich die Kriterien an! Sie wissen nicht, welche Kategorie zu Ihnen am besten passt? Dann schauen Sie, zu welchen Kriterien der jeweiligen Kategorien Sie sofort klare Antworten finden. Im Zweifel sprechen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne!

Bewerbung in mehreren Kategorien möglich

Sie finden, mehrere Kategorien passen zu Ihnen? Gar kein Problem! Sie können sich auch mit demselben Projekt in mehr als einer Kategorie bewerben. Wichtig ist nur, dass Sie Ihre Bewerbung in der Formulierung/Ausführung an die jeweilige Kategorie anpassen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Bewerbung! Nutzen Sie die Möglichkeit und verfassen Sie noch heute Ihre Bewerbung für die 13. TASPO Awards.

Sie sind TASPO Abonnent? Dann sichern Sie sich bis zum 29. Juni Ihr Ticket für die TASPO Awards Gala zum Vorteilspreis! Ticket-Bestellung unter www.taspoawards.de.