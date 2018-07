TASPO Awards von A bis Z

Was Sie schon immer über die TASPO Awards wissen wollten, finden Sie nun in unserem ABC des renommierten Branchenpreises – Wissenswertes, Interessantes, Lustiges von A bis Z.

Von Aftershow-Party bis Event

A wie Aftershow-Party: Nach der Verleihung feiern die Gäste gemeinsam bei der Aftershow-Party mit Musik und Tanz.

B wie Baby: Im Jahr 2017 hatten wir die jüngste Gewinnerin der TASPO-Awards-Geschichte auf der Bühne. Die Tochter eines Siegers war erst wenige Wochen vor der Preisverleihung geboren. Vielleicht steht sie ja in 18 Jahren selbst auf der Bühne.

C wie Concierge: Der Concierge kümmert sich bei der Anreise im Berliner Grand Hyatt um Ihr Gepäck und um Ihr Auto.

D wie Dokumentation der Finalisten: Mit der Dokumentation der Finalisten wird es nach der Gala ein zusammenfassendes Booklet mit allen Informationen rund um die Finalisten und Gewinner der TASPO Awards geben.

E wie Event: Die TASPO Awards sind das Highlight-Event des Jahres der Grünen Branche.

Von Finalist bis Kontaktperson

F wie Finalist: Die Finalisten werden in geheimer Wahl von der Jury gewählt und auf der Shortlist Mitte August veröffentlicht.

G wie Gästeliste: Die Gästeliste der TASPO Awards wird etwa zwei Tage vor dem Gala-Abend online veröffentlicht.

H wie Hotelzimmer: Zur Gala gibt es ein Zimmerkontingent im Grand Hyatt, mit dem die Gäste ihre Hotelzimmer zu vergünstigten Konditionen buchen können. Die Infos dazu finden Sie auf der Webseite der TASPO Awards.

I wie inklusive: Wer ein Ticket für die Gala bucht, hat folgendes inklusive: den Sektempfang, das Gala-Dinner, die Getränkebegleitung (Bier, Wein und Softdrinks) bis zwei Uhr, die Preisverleihung mit Rahmenprogramm, die Aftershow-Party sowie kleine Überraschungen.

J wie jeder kann dabei sein: Zur festlichen Preisverleihung der TASPO Awards kann jeder kommen. Nicht nur Unternehmen die teilgenommen haben, sondern auch jeder, der Lust auf einen entspannten Abend hat und neue Kontakte in der Grünen Branche knüpfen möchte.

K wie Kontaktperson: Die Mitarbeiter von Haymarket Media und somit Ihre Ansprechpartner am Gala-Abend erkennen Sie an den Ansteckblumen an der Brust.

Von Location bis Qualitätssiegel

L wie Location: Die Location ist schon fast Tradition. Von Beginn an finden die TASPO Awards in dem 5-Sterne-Luxushotel Grand Hyatt in Berlin statt.

M wie Moderation: Die Moderation des Abends übernimmt immer eine prominente Persönlichkeit – wir hatten bereits namhafte Persönlichkeiten wie Barbara Schöneberger, Sonya Kraus, Ruth Moschner und viele mehr auf der Bühne. In diesem Jahr führt der bekannte TV-Moderator Steven Gätjen durch den Abend.

N wie Networking: Die TASPO Awards und besonders die Aftershow-Party eignen sich hervorragend zum Networking und Knüpfen neuer, interessanter Kontakte in der Grünen Branche.

O wie Organisation: Die gesamte Organisation, Durchführung und Betreuung der TASPO Awards übernimmt das Event-Team von Haymarket Media, bestehend aus Larissa Mora Morcillo und Tina Schimanski.

P wie Partner: Durch die Unterstützung unserer Partner sind die TASPO Awards in diesem Rahmen erst möglich. In diesem Jahr stehen uns zwölf Unternehmen zur Seite.

Q wie Qualitätssiegel: Die Auszeichnung der TASPO Awards ist eine Art Güte- und Qualitätssiegel. Die Kunden und Geschäftspartner der ausgezeichneten Unternehmen können sich sicher sein, dass Sie der richtige Partner sind.

Von Rabatt bis Unternehmer des Jahres

R wie Rabatt: Alle Unternehmen, die es auf die Shortlist geschafft haben, bekommen einen Rabatt auf ihr Ticket für die Gala und erhalten dieses zum Vorteilspreis.

S wie Selfie: Jeder macht mindestens eins. Seien Sie dabei und posten Sie es mit dem Hashtag #taspoawards.

T wie Tischnachbar: Jeder hat zwei Tischnachbarn. Wenn Sie Ihre noch nicht kennen, lernen Sie sie kennen!

U wie Unternehmer des Jahres: Für diese Kategorie kann man sich nicht bewerben. Die Kandidaten werden von der Jury der TASPO Awards vorgeschlagen und somit ins Rennen gebracht. Ausgezeichnet wird ein/e Unternehmer/in für sein/ihr Engagement und Lebenswerk.

Von Vorfreude bis zum Schluss

V wie Vorfreude: Kurz vor der Gala steigt die Vorfreude enorm. Haben Sie an alles gedacht? Abendkleidung entsprechend dem Dresscode? Hotelzimmer zur Übernachtung gebucht? Ticket liegt schon bereit? Dann heißt es: Warten auf den großen Tag!

W wie Wussten Sie schon…: … dass die Trophäe der TASPO Awards 2,1 Kilogramm wiegt und aus einem veredelten Metallguss besteht?

X wie x-Mal: In diesem Jahr steht das x für 13. Denn schon zum 13. Mal finden die TASPO Awards statt.

Y wie Yippie: Das ist es, was man von den Gewinnern in dem Moment hört, wenn sie erfahren, dass sie in ihrer Kategorie gewonnen haben. Immer wieder schön!

Z wie zum Schluss: Zum Schluss gibt es nur zu sagen, dass es sich für jeden lohnt, ein Teil der TASPO Awards zu sein – sei es als Partner, als Einreicher oder als Gast. Durch die Bekanntheit der Branchenauszeichnung erhöhen Sie auch Ihre Bekanntheit und können Ihr Netzwerk in der Grünen Branche erweitern. Außerdem erleben Sie einen unvergesslichen und einzigartigen Abend. Wir freuen uns auf Sie!

Noch offene Fragen zu den TASPO Awards? Wir beantworten Sie Ihnen gerne! Kontaktieren Sie uns unter events(at)haymarket.de oder telefonisch unter 0531-38004-48/-45.