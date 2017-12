TASPO Online Blaulicht-Report: Heftiger Brand im Gewächshaus, Weihnachtsbaum-Raub

Einsätze in der Weihnachtszeit: Ein Feuer zerstörte kurz vor den Festtagen das Gewächshaus einer Fellbacher Gärtnerei und verursachte einen Schaden von rund 300.000 Euro. Außerdem fielen die Weihnachtsbäume eines Bredstedter Baumarktes Dieben zum Opfer. Weitere Einbrüche an den Feiertagen liefen eher glimpflich ab.

Flammen zerstören Gewächshaus

Etwa eine Woche vor Weihnachten ereignete sich im Gewächshaus einer Fellbacher Gärtnerei ein Brand mit einem Sachschaden von rund 300.000 Euro. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Brand um kurz vor sechs Uhr von einem Mitarbeiter der betroffenen Gärtnerei Wolf entdeckt. Das Feuer breitete sich rasch aus und setzte das 800 Quadratmeter große Glashaus in Vollbrand, so die Stuttgarter Nachrichten.

Mit 47 Einsatzkräften unter Atemschutz und fünf Löschfahrzeugen wurde der Brand bekämpft. „Das Feuer sah spektakulär aus, vermutlich waren Kunststoffbehälter im Gewächshaus, deswegen hat sich der Brand so schnell ausgedehnt“, mutmaßt der Feuerwehr-Sprecher Alexander Ernst. Aufgrund der schlechten Wasserversorgung gestaltete sich die Brandbekämpfung allerdings schwierig, sodass das Feuer erst gegen 8 Uhr endgültig gelöscht werden konnte. Die Brandursache wird derzeit noch ermittelt.

Weihnachtsbaum-Raub kurz vor den Feiertagen

In Bredstedt hat die Polizei mehrere Einbrüche und Diebstähle aufgenommen, die sich am Wochenende vor Weihnachten ereignet haben. In der Nacht von Sonntag auf Montag hebelten unbekannte Täter ein Fenster zu einem Blumenladen in der Süderstraße auf und entwendeten Bargeld. Außerdem wurden aus einem Verkaufsstand eines Baumarkts in der Eisenbahnstraße Weihnachtsbäume gestohlen. Die Polizei in Bredstedt bittet um Hinweise zu den Taten unter der Telefonnummer: 04671-96056.

Mehrere Einbrüche an den Festtagen

Auch während der Feiertage blieben die Unternehmen der Grünen Branche nicht von Einbrüchen verschont: In der Nacht zum Heiligabend drangen unbekannte Diebe in einen Alzeyer Blumenladen ein. Nachdem sie die Tür aufgebrochen hatten, entwendeten sie etwas Bargeld. Der angerichtete Sachschaden dürfte dabei höher ausfallen als die Diebesbeute.

Erfolglos waren am ersten Weihnachtstag bislang unbekannte Täter bei einem Einbruch im Bereich Main-Kinzig: Um kurz vor vier hebelten sie die Eingangstür eines Blumenladens auf und gelangten so in den Verkaufsraum des Geschäfts. Der Versuch, die Tür zum Büro aufzubrechen, misslang, was die Ganoven bewog, ohne Beute von dannen zu ziehen.

Einbrecher verlassen Gärtnerei ohne Diebesgut

Weiterer Einbruch mit Sachschaden: In der Nacht vom 19. auf den 20. Dezember wurde gegen 00:50 Uhr in eine Gärtnerei in Remshalden eingebrochen. Drei Maskierte verschafften sich durch eine herausgebrochene Glasscheibe Zutritt zum Verkaufsraum. Hier durchsuchten sie zwei unverschlossene Schränke. Die Einbrecher gelangten im Anschluss in das Gewächshaus, wo weitere Schränke geöffnet wurden. Mittels eines Hebelwerkzeugs drangen die Täter letztlich über eine Metalltür in das Büro der Gärtnerei ein und öffneten gewaltsam die Registrierkasse. Diebesgut fanden die Einbrecher nicht. Es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

Alarmanlage stört Unbekannte beim Einbruch in den Baumarkt

Am 23. Dezember löste gegen 00.10 Uhr die Alarmanlage eines Baumarkts in Buchen aus. Unbekannte hatten zunächst die Eingangstür zum Markt und anschließend die Schiebetüre zur Bäckerei aufgewuchtet. Vermutlich flüchteten die Unbekannten nachdem der Alarm ausgelöst hatte. Ob etwas entwendet wurde kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.