Team Bullinger gewinnt Bayern Cup

Die Azubis Julian Maier und Niklas Stadlmayr (Gartengestaltung Bullinger) aus Donauwörth belegten den ersten Platz beim 12. Bayern Cup. In Würzburg bewiesen die jungen Landschaftsgärtner eine Woche vor Eröffnung der Landesgartenschau ihr Können.

Next

Michaela Kaniber (Mitte links), Bayerische Staatsministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, und Gerhard Zäh (Mitte rechts), Präsident des Verbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Bayern, überreichten die Auszeichnung an die 16 Teilnehmer.

Die beiden Azubis Julian Maier und Niklas Stadlmayr (Mitte) und Geschäftsführer Josef Bullinger (r.) sicherten sich den Landschaftsgärtner Cup in diesem Jahr. (Foto: VGL Bayern/C. Tietz)

Herausfordernde Aufgabenstellung unter Zeitdruck

Im Rahmen des Großevents traten acht Zweierteams gegeneinander um die Auszeichnung als beste Landschaftsgärtner-Azubis Bayerns an. Aufgabe der Azubis war die Fertigstellung von acht identischen, etwa 16 Quadratmeter großen Baustellen innerhalb von 15 Stunden. Zum Ziel gehörte eine möglichst genaue Umsetzung der Planung für die von Landschaftsarchitekt Christian Loderer zuvor entwickelten „Déjà-vu-Gärten“.

Die Bauaufgabe umfasste Bodenarbeiten, Mauerwerke und Stufenanlagen, Pflasterflächen, eine Holzterrasse mit Geländer sowie einen Holzzaun. Zu den vegetationstechnischen Arbeiten zählte eine Schnitthecke, Stauden und eine Baumpflanzung. Das Verlegen von Rollrasen rundete die Aufgabenstellung ab.

Auszeichnung durch Michaela Kaniber

Überreicht wurde der Pokal von Michaela Kaniber, Bayerische Staatsministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. „Sie haben großes Geschick, Können und ein gehöriges Maß an Durchhaltevermögen bewiesen und gehören zur Spitze der bayerischen Landschaftsgärtner. Das verdient allerhöchsten Respekt“, würdigte Kaniber die gezeigten Leistungen.

„Der Garten- und Landschaftsbau ist mit über einer Milliarde Jahresumsatz in 2017 eine der tragenden Säulen der Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Bayern e. V. Grünen Branche im Freistaat. Dieser Erfolg kommt nicht von ungefähr. Denn auch innerhalb der gärtnerischen Berufsausbildung belegen die Landschaftsgärtner den ersten Platz“, so Kaniber weiter.

Qualifizierung für den Landschaftsgärtner Cup 2018

Der zweite Platz ging an die Oberpfälzer Daniela Schmied und Korbinian Ferstl, Garten- und Landschaftsbau Pohl GmbH in Willmering bei Cham, vor den Drittplatzierten Lambert Schmid und Philipp Seiniger, Haderstorfer Garten-, Landschaft- und Sportplatzbau GmbH aus dem niederbayerischen Ergolding.

Mit dem Titel des 12. Bayern Cups (05. und 06. April) qualifizierten sich die beiden Azubis für die Teilnahme am bundesweiten Landschaftsgärtner Cup 2018. Dieser findet im September im Rahmen der Messe GaLaBau in Nürnberg statt. Der schwäbische Fachbetrieb Bullinger verteidigte damit seine zuvor auch in 2017 errungene bayerische Meisterschaft und betonte hierdurch seine hohe betriebliche Ausbildungsqualität.