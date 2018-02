TimesUp: Weiße Rosen gegen sexuelle Gewalt

Die Landgard Initiative „Blumen – 1000 gute Gründe“ will auch in Deutschland dazu anregen, mit einer weißen Rose ein Zeichen gegen sexuelle Gewalt zu setzen. Foto: Landgard

„Eine Blume sagt oft mehr als tausend Worte. Die weiße Rose hat durch die aktuelle Positionierung der Prominenten und ihr Engagement eine neue Symbolkraft erhalten. Diese positive Botschaft möchten wir auch in Deutschland weitertragen und uns mit der Initiative ‚Blumen – 1000 gute Gründe‘ klar und deutlich positionieren“, sagt Armin Rehberg, Vorstandsvorsitzender von Landgard.

Nur gemeinsam kann man etwas erreichen

Mit einer Videobotschaft an die Mitarbeiter der Erzeugergenossenschaft hatte Rehberg den Startschuss für die neue Bewegung gegeben und dazu aufgerufen, mit einer weißen Rose ein Zeichen zu setzen: für Respekt, Liebe und Toleranz – und gegen sexuelle Gewalt, Kindesmissbrauch, Ausländerfeindlichkeit sowie jedwede Diskriminierung, wie der Initiator von „Blumen – 1000 gute Gründe“ erklärt. „Zeigt mit einer einfachen weißen Rose, dass auch ihr mitmacht. Nur gemeinsam kann man etwas erreichen“, so Rehbergs Appell in seiner Videobotschaft.