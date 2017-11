Top 10: insektenfreundliche Beet- und Balkon-Sorten

Selecta one hat sein Beet- und Balkon-Sortiment auf Insektenfreundlichkeit untersucht. Foto: Selecta one

Ziel der über die vergangenen Monate durchgeführten Untersuchung war es, herauszufinden, welche Beet- und Balkon-Sorten Bienen und andere Bestäuberinsekten wie etwa Schmetterlinge bevorzugt anfliegen, um Nahrung zu sammeln. Belastbare Daten oder wissenschaftliche Nachweise dazu sind bislang nur wenige vorhanden.

Was heißt insektenfreundlich in Bezug auf Zierpflanzen?

„Bienenfreundlichkeit ist in aller Munde. Jeder hat ein bienenfreundliches Konzept. Oftmals mit wenig Inhalt gefüllt, denn man weiß wenig, was wirklich insektenfreundlich in Bezug auf Zierpflanzen heißt“, so die Einschätzung von Lea Kretschmer, Doktorandin an der Landesanstalt für Bienenkunde der Universität Hohenheim.

Bekannt ist hingegen, dass die natürlichen Nahrungsquellen der Insekten im Spätsommer versiegen und ab diesem Zeitpunkt „Beet- & Balkonpflanzen (B&B) wie Bracteantha und Heliotrop als zeitliche Verlängerung der natürlichen Nahrungsquellen anzusehen“ sind, wie Ute Ruttensperger von der LVG Heidelberg erläutert.

Selecta one will zum Erhalt der Biodiversität beitragen

Vor dem Hintergrund, dass sich aktuellen Studien zufolge die Zahl der Insekten in den vergangenen Jahren mancherorts um bis zu 80 Prozent dezimiert hat, will Selecta one jetzt sein Pflanzensortiment mit ausgewiesen insektenfreundlichen Sorten verstärken „und zum Erhalt der Biodiversität beitragen“, wie Sebastian Mainz, Senior Trade Marketing Manager bei Selecta one, hierzu ausführt.

Um herauszufinden, welche Beet- und Balkon-Sorten besonders insektenfreundlich sind, wurden in den Monaten Juni bis August an der Uni Hohenheim, auf der Versuchsfläche von Selecta one in Stuttgart sowie bei der LVG Heidelberg je 30 Beobachtungen von jeweils zwei Minuten durchgeführt. Untersucht wurde die Attraktivität der Pflanzen für sämtliche Bestäuberinsekten – darunter Bienen, Hummeln, Schmetterlinge oder Schwebfliegen.

Top Ten der insektenfreundlichen Beet- und Balkon-Sorten

Im Zuge dieser Untersuchung identifizierte Selecta one die folgenden Sorten als die Top 10 insektenfreundlicher Pflanzen in seinem Beet- und Balkon-Sortiment: