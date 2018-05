Umfrage: BGI-Mitglieder zufrieden mit Muttertagsgeschäft

Insgesamt sehr zufriedenstellend und verlässlich: So stufen die Mitglieder des Verbands des Deutschen Blumen-Groß- und Importhandels (BGI) den Geschäftsverlauf rund um den diesjährigen Muttertag ein. Allerdings hatten die Händler und Importeure aufgrund des Wetters mit noch stärkeren Umsätzen gerechnet, wie eine Ad-hoc-Umfrage des BGI ergeben hat.

Brückentag dämpft Einkaufsverhalten

Gedämpft wurden das Einkaufsverhalten der Facheinzelhandelskunden demnach durch den Brückentag nach Christi Himmelfahrt und das dadurch verlängerte Wochenende. Zudem hielten sich die Einkäufer durch den fehlenden Verkaufstag im Einzelhandel in ihren Muttertagsvorbereitungen etwas zurück, so das Umfrageergebnis. Der Großhandel verzeichnete dagegen eine stärkere Ordertätigkeit in letzter Minute, wodurch sich das Risiko bei der Warenbeschaffung auf den Großhandel verlagert.

Die Einkaufspreise blieben laut Umfrage im Vergleich zum Vorjahr stabil. Jedoch stiegen die Preise für Rosen zum Ende der Muttertagswoche auf den Versteigerungen bedingt durch die anhaltend hohe Nachfrage und die zugleich geringeren Verfügbarkeiten.

„Hauptsache bunt“ lautete die Devise

Nennenswerte Verschiebungen im Sortiment konnten die befragten BGI-Mitglieder nicht feststellen, da das Vollsortiment nachgefragt war – insbesondere saisonale Blumen und Pflanzen wie Rosen und Pfingstrosen. Im Hinblick auf die Farbwahl lautete die Devise „Hauptsache bunt“, besondere Vorlieben waren nicht auszumachen. Auch gemischte Sträuße waren laut Umfrage gefragt.

Weniger gut gingen diesmal Orchideen als Geschenkartikel unter den Topfpflanzen, während Zimmerpflanzen mit sommerlicher Ausstrahlung wie Begonien und Topfrosen punkten konnten. Bereits im Vorfeld des Muttertags lief das Beet- und Balkonpflanzen-Geschäft in großem Umfang für die kommende Sommersaison, sodass die Blumengeschäfte auch verstärkt auf diese Pflanzen im Verkauf setzten.

Handel profitierte von Medienberichten zum Muttertag

Profitieren konnte der Handel laut BGI in diesem Jahr bereits vorab durch die thematisch breitgefächerte Medienberichterstattung zum Muttertag und der daraus resultierenden Nachfrage nach zertifizierter Qualität und regionalen Produkten.