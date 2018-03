Uni Hannover: Das meint der Fachrat Pflanzenwissenschaften

In der gartenbaulichen Forschung und Lehre an der Leibniz Universität Hannover (LUH) könnte sich in Zukunft einiges ändern. Wie TASPO Online berichtete, soll nicht nur das Gartenbau-Studium einen neuen Namen bekommen, unter anderem droht auch eines der drei Anbaufächer wegzufallen. Wir sprachen dazu mit den Studierenden, die durch die Reform am stärksten betroffen sind.