Uni Hannover: Wie geht es im Gartenbau weiter?

Über die Zukunft der gartenbaulichen Forschung und Lehre, vor allem an den Universitäten, wird viel diskutiert – auch an der Leibniz Universität Hannover (LUH). Wie die künftige Entwicklung an der Naturwissenschaftlichen Fakultät, zu der auch der Gartenbau gehört, aussehen könnte, zeigte eine hochschul-öffentliche Fakultätsratssitzung.