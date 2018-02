Uwe Schütt wird Geschäftsführer von Haymarket Media

Brian Freeman, CFO der Haymarket Media Group, hat als Vertreter der Haymarket Worldwide Ltd. Uwe Schütt zum weiteren Geschäftsführer der Haymarket Media GmbH bestellt. Schütt hat seit 1980 in vielen unterschiedlichen Funktionen für Thalacker Medien gearbeitet – zuletzt als Marketingleiter und Mitglied der Verlagsleitung.

Uwe Schütt zuvor Publishing Director

Nach der Übernahme durch die Haymarket Media Group in 2005 war er als Publishing Director für alle verlegerischen Aktivitäten in Deutschland verantwortlich. Dazu gehörte vor allem die Entwicklung der Fachmedienmarken für den grünen Markt.

Neben der TASPO, als ältester und auflagenstärkster Medienmarke, gehören die g&v, der marktführende Titel im Blumeneinzelhandel, und weitere fünf Fachtitel zum Portfolio von Haymarket. Zahlreiche Online- und Social-Media-Aktivitäten ergänzen heute das Angebot. Hinzu kommt eine Reihe von Kundenzeitschriften, die sich an Endverbraucher richten.

Fachmagazine von Haymarket Media seit vielen Jahren erfolgreich

„Jeder im Grünen Markt, der diese Fachmagazine kennt, weiß, dass sie in den unterschiedlichen Zielgruppen seit vielen Jahren erfolgreich verankert sind. Uwe Schütt hat in den letzten Jahren mit seinen Teams und mit seiner Arbeit erfolgreich dazu beigetragen. Ich freue mich deshalb sehr, ihn heute zum Geschäftsführer der Haymarket Media GmbH bestellen zu dürfen“, so Brian Freeman.

Uwe Schütt ergänzt: „Ich freue mich sehr darauf, diese Arbeit in veränderter Verantwortung als Geschäftsführer fortzusetzen. Dabei ist es das gemeinsame Ziel aller Mitarbeiter von Haymarket, die Erwartungen unserer anspruchsvollen Leser und Kunden immer wieder zu übertreffen.“