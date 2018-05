Veiling Rhein-Maas: Rekordwoche im April

Die Veiling Rhein-Maas in Straelen-Herongen blickt auf eine außergewöhnlich gute Aprilwoche mit einem Rekord in der Kalenderwoche 16 zurück. Sie erzielte den höchsten Wochenumsatz einer vollständigen Aprilwoche seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2010, so die Angaben.