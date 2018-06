Verkaufskonzepte für den POS

Werbemittel: Alles im Look des kuscheligen Alpaka

Zum Start des Werbemittelshops sind dies die Lizenzkooperationen „Die Maus“ und „Biene Maja“ sowie die Verkaufskonzepte „Alpaka Garden“, „Wild Colours“ und „Wunder Weihnacht“. Das Werbemittel-Sortiment zum Verkaufskonzept „Alpaka Garden“, das in den Kalenderwochen 25 und 26 in den Landgard Cash & Carry Märkten angeboten wird, umfasst Postkarten, Tisch- und Thekenaufsteller, Deko und Deckenbanner, Hissflaggen, Poster in den Formaten DIN A1 und A2 sowie Tischschürzen – alles im Look des

Verkaufskonzeptes mit dem kuscheligen Alpaka als Sympathieträger.



„Mit dem neuen Werbemittelshop untermauern wir unseren ganzheitlichen Ansatz, dass wir unseren Kunden zusätzlich zu qualitativ hochwertigen Blumen und Pflanzen auch attraktive Inszenierungs-Ideen zur Präsentation und Dekoration am POS sowie die dafür erforderlichen Marketingmaterialien bieten. Gleichzeitig stellt der neue Shop einen weiteren Baustein im Rahmen der Landgard Digitalisierungsstrategie dar, die auf der Erweiterung des stationären Kerngeschäfts um flexible digitale Komponenten basiert“, sagt Armin Rehberg, Vorstandsvorsitzender der Landgard.

Neuer Landgard-Werbemittelshop: Auch Kleinstmengen und Einzelstücke verfügbar

Der neue Shop unter www.landgard-werbemittel.de ist gerade auch für Kunden mit geringem Mengenbedarf besonders interessant, da auch Kleinstmengen sowie Einzelstücke bestellt werden können. Die DIN A2 Poster zu den Landgard Verkaufskonzepten stehen den Kunden darüber hinaus in den 31 Landgard Cash & Carry Märkten auch kostenlos zur Verfügung. Hier werden den Kunden auf speziellen Inspirations- und Konzeptflächen im Jahresverlauf wechselnde Musterdekorationen für den POS zu den Landgard Verkaufskonzepten, Saisonartikeln, kreativen Aktionsthemen und weiteren spannenden Geschichten rund um Blumen und Pflanzen präsentiert.