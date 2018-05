WGT: Bereicherung für Leipzigs Bestattungswesen

Neben öffentlichen Parks zieht es viele WGT-Besucher auf die Friedhöfe. Im Fokus steht dabei – aufgrund seiner Größe und der Vielzahl historischer Grabmale und Gruften – der Südfriedhof. Umso auffälliger die Grabstätte, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass davor Damen in prachtvollen viktorianischen Gewändern für ein professionelles Fotoshooting posieren.

Obwohl das internationale Szenetreffen mit einem äußerst vielfältigen Musik- und Kulturprogramm aufwartet, kommen die meisten Besucher getreu dem Motto „sehen und gesehen werden“ nach Leipzig. Teilweise allein, aber zumeist in kleineren Gruppen flanieren die Festivalteilnehmer in ihren aufwendig gestalteten Roben durch das gesamte Stadtgebiet.

Es seien überwiegend die Leipziger selbst, die das WGT als Anlass nehmen, um neue Ecken ihrer Stadt kennenzulernen. Daher betrachtet Mewes das Festival in erster Linie als gute Gelegenheit, um den Bekanntheitsgrad seiner Einrichtungen zu steigern. Zusätzlich stellt die Kommune die Räumlichkeiten auf dem Südfriedhof den Veranstaltern des Wave-Gotik-Treffens für Konzerte, Lesungen und weitere Events bereit.

Im Laufe der Zeit hat auch die Kommune gelernt, sich selbst im Rahmen des Festivals in Szene zu setzen. So gewährt etwa der Südfriedhof während des Wave-Gotik-Treffens allen Interessierten einen Einblick in die Trauerhallen sowie das Krematorium. „Wir öffnen diesen Bereich auch zu anderen Anlässen, doch nie ist der Besucherandrang so stark wie zu Pfingsten“, zeigt sich der als Verwaltungsamtmann für die städtischen Friedhöfe zuständige Volker Mewes erfreut.

Ein überaus positives Auftreten bescheinigt auch Dr. Anja Kretschmer den Szene-Anhängern. Die in Rostock lebende Kunsthistorikerin – mit dem Fokus auf Sepulkralkultur und Denkmalpflege – führt an den vier Veranstaltungstagen mit zwei verschiedenen Programmen über Sachsens größtes Freiluftdenkmal. Zwischen 100 und 150 Gäste folgen ihr dann jeweils über das weitläufige Areal.

„Die Festivalbesucher sind sehr herzlich und aufgeschlossen und überaus diszipliniert, wenn man die Gruppengröße bedenkt“, berichtet Kretschmer, die sich während des Rundgangs in die Kunstfigur der Schwarzen Witwe verwandelt. Optisch passt sie damit perfekt in das WGT-Szenario. „In diese Rolle schlüpfe ich allerdings immer bei dieser speziellen Führung, auch wenn ich sie in anderen Städten durchführe“, sagt Kretschmer.

Seifenblasen-Ritual bleibt im Gedächtnis

Schon mehrfach nahm die Akademikerin wissbegierige Besucher mit in die mystische Welt von Totenkronen, Wiedergängern und Leichenwachen. Besonders in Erinnerung dürfte den Teilnehmern vermutlich das Abschlussritual ihrer Friedhofsgeflüster-Tour sein, bei dem die Besucher Seifenblasen in den Himmel pusten.

„Die Idee kam mir, als ich einst auf einem Kindergrab aus der Barockzeit einen Putten-Jungen mit einem Seifenblasenrohr sah. Die Figur symbolisiert, dass das Leben so leicht wie eine Seifenblase zerplatzen kann.“ Normalerweise bereitet Kretschmer mit dem Ritual Kindern, die an ihren Führungen teilnehmen, eine kleine Freude. Aber auch die WGTler genossen den schönen Moment.