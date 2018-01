Wie lang muss eine Poinsettie überleben?

Für die Profis sind Poinsettien ein klares Saisonprodukt. Aber was meint der Endverbraucher? Wirft er die Pflanze nach Weihnachten in den Müll? Oder möchte er sie in Zeiten von Nachhaltigkeit und ökologischem Bewusstsein länger genießen? Die Hochschule Geisenheim hat hierzu erstmals dem Verbraucher in den eigenen vier Wänden bei der Pflege seiner Pflanzen über die Schulter geschaut.