Zierpflanzen-Branche trauert um Helmut Kientzler

Helmut Kientzler, einer der Geschäftsführer der Kientzler-Firmengruppe, ist völlig unerwartet am 7. März verstorben. Garry Grüber, langjähriger Mitarbeiter und Geschäftspartner von Kientzler, erinnert in seinem Nachruf an den Sohn einer Gärtner-Familie, der die gesamte Zierpflanzen-Branche mitgeprägt hat.

Gärtnerkind entdeckt schon früh die Freude an Pflanzen

Am 8. Februar 1950 als zweiter Sohn von Else und Ludwig Kientzler geboren, wuchs er schon als Gärtnerkind im Bad Kreuznacher Jungpflanzenbetrieb auf, entdeckte schon früh seine Freude an Pflanzen. Als sein Vater viel zu früh plötzlich verstarb, hat Else Kientzler das Unternehmen weitergeführt und ausgebaut – explizit, damit die drei noch sehr jungen Kinder Iris, Ludwig und Helmut eine Zukunft im Kientzler‘schen Familienbetrieb haben sollen. Nach seiner Ausbildung zum Diplom-Kaufmann trat er schon mit 22 Jahren in das Unternehmen ein.

Vielen eher unbekannt ist, dass Helmut Kientzler dennoch die gesamte Zierpflanzen-Branche – auf seine stille Art und Weise – nachhaltig mitgeprägt hat. Seine gewichtige, wenn auch weniger sichtbare Rolle bei der Förderung der Innovation bei der Firmengruppe Kientzler wurde leider meist nur von Insidern wahrgenommen.

Aber ohne sein aktives Mitwirken wäre vieles erst gar nicht zustande gekommen – so zum Beispiel die Gründung und der Ausbau des weltweit erfolgreichen Proven-Winners-Netzwerks oder die überaus erfolgreiche Planung und Austragung der Landesgartenschau in Bingen im Jahre 2008 sowie die darauffolgende jährliche Umsetzung des Gartenfestivals von Chaumont in Bingen.

Yin-Yang-Geschäftsführung bei Kientzler

Die beiden Brüder Ludwig und Helmut Kientzler leiteten und gestalteten die Geschicke jahrzehntelang, haben die Firmenentwicklung zusammen geprägt, schafften gemeinsam die inzwischen weltweite Präsenz der Firmengruppe Kientzler. Es war eine Yin-Yang-Geschäftsführung bei Kientzler – im besten Sinne des Begriffs.

Die beiden Brüder ergänzten sich jahrzehntelang perfekt – der eine Bruder die treibende Kraft, der andere Bruder still und überlegend. Im Tandem haben sie beide die Firmengruppe Kientzler zu einer der innovativsten und wegweisendsten Unternehmen der Branche gemacht.

Seinen feinfühligen Sinn für Pflanzenästhetik – die er auch dezidiert vertrat – gekoppelt mit seiner ausgeprägten Liebe zu Pflanzen und zur Gartenkultur, hat unsere Garten- und Balkonlandschaft bis heute nachhaltig beeinflusst – und das nicht nur hierzulande, sondern auch in Übersee. Konzepte wurden unter seiner Führung ins Leben gerufen, verfeinert und erfolgreich vermarktet; Stilsicherheit bei der Pflanzenverwendung für Produzenten und Verbrauchern einfacher gemacht, stets mit großer Betonung auf Nachhaltigkeit und Erfolg beim Endverbraucher.

Kientzler agierte lieber hinter den Kulissen

Helmut Kientzler wollte niemals im Rampenlicht stehen – wollte keineswegs, dass jemand um ihn Aufwand betreibt. Er agierte viel lieber weit hinter den Kulissen, informierte sich gründlich, machte sich viele Gedanken. Er war umsichtig, nachdenklich, philosophierte im Zwiegespräch gerne bis in den Abend hinein über die aktuellen Geschehnisse in der Branche – und wie diese die künftige Kientzler-Strategie beeinflussen könnten.

Er lebte für die Firma und für seine Familie, war anderen gegenüber stets großzügig – gönnte sich selbst jedoch nur wenig. Kam man Sonntagnachmittags in die Firma, stand fast immer sein Auto auf dem Hof. Man fand ihn meist in den Gewächshäusern – endlich konnte er sich ungestört vom Kulturzustand überzeugen, den Prüfanbau mit den vielen Neuheiten in Ruhe besichtigen.

Trotz seiner stillen Neugierde für fremde Länder, Kulturen und Menschen gönnte sich Helmut Kientzler nur selten eine Auslandsreise (abgesehen von Geschäftsreisen) – mal ein Wochenende in der Schweiz oder im Elsass, aber kaum einen längeren Urlaub. Erst in den letzten Jahren buchte er sich auch mal längere Reisen – nun ist er in der Tat leider „weit, weit weg.“

Der nachdenkliche Ästhet im Hause Kientzler

Seine Familie – allen voran seine beiden Söhne Alexander und Thomas, alle Kientzler-Mitarbeiter und die gesamte Branche werden ihn stets in bester Erinnerung halten als der ruhende, umsichtige und nachdenkliche Ästhet im Hause Kientzler. Er hinterlässt eine Lücke, die viel weiter reicht als die wichtigen Aufgaben, die er innerhalb der Firmengruppe jahrzehntelang unermüdlich bewältigte. Wir werden ihn alle sehr vermissen.