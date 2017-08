Dieb verkauft Stühle neben Gartencenter

Ein Sprichwort besagt „Dreistigkeit siegt“. Das muss sich auch ein 47-Jähriger aus Hückelhoven in der Nähe von Aachen gedacht haben. Er hatte in einem Gartencenter Stühle geklaut – nur um sie wenige Meter entfernt zum Verkauf anzubieten.

Polizei stellt geklaute Gartenstühle neben Gartencenter sicher

Zeugen, die den Mann am Sonntag beobachtet hatten, riefen die Polizei. Als die Beamten der Kreispolizeibehörde Heinsberg vor dem Gartencenter eintrafen, flüchtete der Dieb. Die Polizei fasste den Flüchtigen kurz darauf und stellten zwei Gartenstühle in Originalverpackung sicher.



Offensichtlich hatte der Mann darauf spekuliert, wenn er die Stühle an einem Sonntag außerhalb der Öffnungszeiten des Gartencenters anbieten würde, nicht auf sich aufmerksam zu machen. Entwendet hatten er und mutmaßliche Komplizen die Möbelstücke aus einem Verkaufsstand im Außenbereich des Gartencenters. Die Polizeibehörde Heinsberg hat bereits das Strafverfahren eingeleitet.