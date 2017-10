E-Commerce-Index: Gartensortimente top

E-Commerce: Interesse an Gartensortimenten bleibt stark

Für den Index verlief der Übergang von der Sommer- zur Herbstsaison alles andere als ideal. 14 von 15 Kategorien verzeichnen Rückläufe. In den warmen Monaten zeigten sich die Gartensortimente von ihrer ganz starken Seite und lagen im Index teilweise über 200 Punkten.



Mit Einzug des Herbstwetters hat die Kauflust der Endverbraucher allerdings nachgelassen, sodass Produkte aus dem Segment „Garten“ gegenüber dem August-Ergebnis um 76 Punkte gefallen sind. Dennoch bilden diese Produkte immer noch die stärkste Kategorie im E-Commerce-Index. Insgesamt sind Gartenprodukte neben der Kategorie „Auto“ die einzige Warengruppe des Online-Handels, die sich in der Erhebung über der 100-Punkte-Marke platzieren konnten.



Für den metoda E-Commerce-Index werden allmonatlich die Zahl der Bestellungen der insgesamt 1.500 nachfragestärksten Produkte in 15 Amazon-Hauptkategorien ermittelt und analysiert.