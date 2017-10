Fleurop: Nordmanntannen aus Dänemark mit Deko

Weihnachtsbäume plus Deko direkt an die Haustür, nur schmücken muss der Kunde selbst. So sieht der neue Lieferservice der Fleurop aus Berlin aus. TASPO Online fragte nach, woher die Ware kommt und wie die Idee entstand.

Blumen- und Gartencenter Wolf übernimmt Auftragsabwicklung

„Bei den Weihnachtsbäumen handelt es sich um Nordmanntannen in Premium-Qualität von eigens für den Weihnachtsbaumexport angelegten Plantagen in Dänemark. Den Auftrag für die Weihnachtsbäume, die auf fleurop.de bestellbar sind, haben wir im Mai dieses Jahres im MerkurPortal für alle Fleurop-Partner ausgeschrieben. Für die kommenden drei Jahre wird die Auftragsabwicklung und der Versand der Weihnachtsbäume vom Fleurop-Partnergeschäft Blumen- und Gartencenter Wolf in München übernommen“, erklärt eine Sprecherin des Unternehmens.

Weihnachtsbaum- und Deko-Bestellservice der Fleurop basiert auf Kundenwünschen

Der neue Weihnachtsbaumservice sei eine direkte Reaktion auf vermehrte Kundenwünsche der letzten Jahre. Endverbraucher, die nicht auf den Online-Shop von Fleurop zurückgreifen möchten, können sich nach wie vor im stationären Fachhandel beraten lassen und ihren Baum selbst aussuchen. „Viele größere Floristikfachgeschäfte, vor allem diejenigen mit angeschlossenen Gärtnereien, bieten diesen Service individuell bereits bei sich an“, so die Unternehmenssprecherin weiter.



Wer doch online bestellt und beschädigte Ware geliefert bekommt, kann die reguläre Fleurop-Garantie in Anspruch nehmen. „Eine berechtigte Reklamation ist jederzeit möglich“, heißt es von Unternehmensseite. Auf Wunsch kann der Kunde die Nordmanntanne mit dem Rundum-Sorglos-Paket ordern. Dann kommt der Baum zusammen mit der gewünschten Deko in Rot-Gold, Champagner-Gold oder Silber-Weiß direkt an der Haustür an. Das Angebot ist ab Ende November verfügbar.