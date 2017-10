Fleurop weitet Werbung für Blumen aus

20 Sekunden dauert der Werbefilm, der in der vergangenen sowie dieser Woche laut Fleurop insgesamt rund 100 Mal auf verschiedenen privaten TV-Sendern zu sehen ist. Gezeigt werden darin bislang unveröffentlichte Szenen aus den insgesamt sechs Spots der ADC-Award-prämierten Image-Kampagne „Jeder verdient Blumen“ – neu zusammengeschnitten und mit passender Musik unterlegt.

Botschaft des TV-Spots: jeder verdient Blumen

Die Botschaft, die der Werbefilm transportieren will, ist laut Fleurop ganz simpel: „Es gibt jeden Tag im Jahr unendlich viele Anlässe, einem Menschen mit Blumen eine Freude zu machen. Jeder verdient Blumen. Einfach so. An jedem Tag“, teilt das Unternehmen dazu mit. Entsprechend zeigt der 20-sekündige Spot Szenen aus dem täglichen Leben, die in der Schlussszene mit dem konkreten Strauß-Angebot „Für Dich!“ verbunden sind.

Die Hauptrolle im Blumen-Gebinde für diese Herbst-Aktion spielen Fleurop zufolge Fairtrade-Rosen, flankiert von mediterranen Kräutern wie Rosmarin und Olivenzweigen sowie Eukalyptus. Fleurop-Floristen, die an der Herbst-Aktion teilnehmen wollten, konnten bereits im Vorfeld der Aktion eine in Kooperation mit Omniflora zusammengestellte Blumenbox ordern.

Fleurop bietet umfangreiches Werbemittelpaket für den POS an

Zusätzlich erhalten die teilnehmenden Blumenfachgeschäfte von Fleurop ein umfangreiches Werbemittelpaket, „für einen Wiedererkennungswert am POS. Durch die crossmediale Verbreitung der Werbebotschaft wird der Kunde auf vielfältige Weise angesprochen und zum Kauf angeregt“, verspricht das Unternehmen.

Seinen „Für Dich!“-Strauß kommuniziert Fleurop – neben der Werbung am POS und im TV – auch auf seinen Social-Media-Kanälen und im Newsletter des Unternehmens.