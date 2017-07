Garden-Living: Umsatzpotenzial noch nicht ausgeschöpft

In der Befragung des IFH und des IVG wurde der Fokus erstmals auf sowohl quantitative als auch qualitative Untersuchungsaspekte des Garden-Living-Markts gerichtet. Unter den 1.500 befragten Konsumenten wird ein Trend sichtbar, der darauf schließen lässt, dass sich der Garten immer mehr zum angeschlossenen Wohnraum entwickelt.

Dabei orientieren sich die Kunden vorwiegend an Themen- und Bildwelten und nicht an Produktkategorien des Garden-Living-Bereiches. Die Produkte im Handel werden hierbei häufig alleinstehend präsentiert und verschenken somit ein nicht unerhebliches Umsatzpotenzial. „Die Herausforderung für den Handel ist, die Kunden zu inspirieren. Das bedeutet: Weg vom Produktfokus, hin zu produktübergreifenden Themenwelten. In der Umsetzung am Point of Sale können sich Händler zum Beispiel an der Kojenpräsentation der Badausstellungen im Sanitärfachhandel oder den Musterräumen beim Branchenprimus IKEA orientieren“, rät Christian Lerch, Consultant am IFH Köln.

Gestiegene Ausgaben für Indoor Living

Aus der Studie wird zudem deutlich, dass die Ausgaben durchschnittlich bei 9,80 Euro pro Quadratmeter und Bürger bei der Einrichtung der eigenen vier Wände liegen und bei nur 1,90 Euro pro Quadratmeter Gartenfläche im Garden-Living-Bereich. Damit fallen die Umsätze für Indoor Living fünfmal höher aus als für die sogenannten grünen Wohnzimmer.

Aktuell erwirtschaftet der Garden-Living-Markt 11,6 Milliarden Euro Umsatzvolumen und umfasst 24 Warengruppen. Davon fällt ein Viertel des Wertes auf Produkte aus nicht-klassischen Gartensortimenten zurück. Die höchsten Überschneidungen treten im Bereich der Bauelemente auf, wie beispielsweise Metallgartenzäune und Markisen, aber auch Wintergärten als umsatzstärkste Produktgruppe. Für den Garten-Living-Markt werden aus Konsumentensicht außerdem auch Teilsegmente aus den Branchen Baustoffe, Glas/Porzellan/Keramik, Sanitär und Leuchten berücksichtigt.

Gartenenthusiasten und -begeisterte als zentrale Konsumenten-Zielgruppen

Zwei zentrale Zielgruppen, die sich aus der Konsumentenbefragung ermitteln ließen, sind Gartenenthusiasten und -begeisterte. Für die Händler sind sie besonders relevant, da sie nicht nur für den größten Umsatz verantwortlich sind, sondern auch ein Drittel der Bevölkerung und damit die Hälfte der Ausgaben im Garden-Living-Bereich repräsentieren.

Gartenenthusiasten kennzeichnen sich vor allem durch ihre hohe Gartenaffinität in Verbindung mit gehobenen Ansprüchen und einem daraus resultierenden höheren Investitionsbudget. Die Gartenenthusiasten setzen sich dabei mehrheitlich aus Frauen mittleren Alters und einem höheren Einkommen zusammen, die ihren Garten mit Nutzpflanzen und Produkten aus dem Baumarkt verschönern möchten.