Interview: „Altmodische“ Pflanzen wieder attraktiv machen

Mit einer bunten Auswahl an Beet- und Balkonpflanzen hat sich das Gartenbau-Unternehmen Wirth-Zickelbein aus Seevetal in der 7. Hallenschau der IGA präsentiert – darunter die fast in Vergessenheit geratene Pantoffel- und Vanilleblume. Diese „altmodischen“ Gewächse gelte es, gerade auch für jüngere Kunden wieder attraktiv zu machen, meint Ulrich Zickelbein im Gespräch mit der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft (DBG).