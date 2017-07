Mit dem Enzian in die Sommersaison

Farbenreiche Freude: Enzian besticht nicht nur durch seine Robustheit in der kalten Jahreszeit, sondern auch durch sein buntes Farbenspektrum. Foto: Pflanzenfreude.de

Sie sind das Markenzeichen von blühenden Alpenpanoramen: Enzian-Stauden. Die Pflanze, die vor allem in gemäßigten Bergregionen der nördlichen Erdhalbkugel und in den Anden vorkommt, hat sich inzwischen auch hierzulande etabliert. Ob in Töpfen, Gärten, Steingärten oder auch Beeten – die glockenförmigen Blüten sind nicht nur auf Alpenwiesen ein Blickfang und machen sie damit zur Gartenpflanze des Monats August.