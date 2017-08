Neuer Beruf: E-Commerce-Kaufmann

Neuer Karriereweg für Kaufleute im E-Commerce

Ab dem 1. August 2018 kann der Branchennachwuchs im neugeschaffenen digitalen Berufsfeld eine Karriere starten. Bewerbungen sind bereits heute möglich. Durch die Einführung des Berufs E-Commerce-Kaufmann will der Handelsverband die Lehre im Einzelhandel auch in Zukunft attraktiv für junge Leute gestalten.



Die Zahlen des Statistischen Bundesamtes zeigen, dass die Ausbildung zum Kaufmann 2016 am beliebtesten war. Der Beruf Verkäufer belegte Platz drei in der Rangfolge. Der E-Commerce befindet sich immer noch im Aufwind. 2016 stiegen im Segment Gartenmarkt die Umsätze laut Industrieverband Garten im Vergleich zum Vorjahr auf rund 70 Millionen Euro.