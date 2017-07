Neuer Tarif für Floristen in Westdeutschland

Für die Beschäftigten in der Floristik haben sich Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite in der zweiten Verhandlungsrunde auf einen neuen Lohntarifvertrag geeinigt. Der gilt allerdings nur in den „alten“ Bundesländern.

Wie die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) mitteilt, haben die Tarifpartner „nach ausführlichen und intensiven Verhandlungen“ beschlossen, die Vergütung für die Beschäftigten in Floristik-Fachbetrieben, Blumen und Kranzbindereien in Westdeutschland in der Ecklohngruppe A3 zum 1. Juli um 3,6 Prozent zu erhöhen.

Floristik-Azubis im Westen bekommen ebenfalls mehr Geld

Gleiches gilt für die Besitzstandswahrung aus den Überleitungstarifverträgen, während sich die Bezahlung der übrigen Lohngruppen an dem festgelegten Prozentgitter orientiert, so die Gewerkschaft. Die Vergütungen der Floristik-Azubis steigen in jedem Ausbildungsjahr um 35 Euro pro Monat.

Der neu geschlossene Lohntarifvertrag West läuft vom 1. Januar dieses Jahres bis zum 31. Dezember 2018.

Kein Tarifergebnis für Floristen in den neuen Bundesländern

Ohne Ergebnis blieben hingegen die Verhandlungen für die Floristen in den sogenannten neuen Bundesländern, „da die Arbeitgeber nicht in der Lage waren, ein abschlussfähiges Angebot zu unterbreiten“, so die IG BAU. Den Vorschlag der Arbeitgeberseite, die Entgelte in der Ecklohngruppe A3 im Osten um 0,20 Euro pro Stunde anzuheben, wies die Gewerkschaft als „völlig unzureichend“ zurück.

Mit der Aufforderung, neue akzeptable Angebote seitens der Arbeitgebervertreter vorzulegen, vertagten die Tarifparteien die weiteren Entgeltverhandlungen für die Floristen in Ostdeutschland auf August.