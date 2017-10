Online-Händler müssen Bioprodukte kontrollieren

Ökologische und biologische Produkte unterliegen Kontrollsystem

Nach der Verordnung (EG) Nummer 834/2007 über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen sollen die Tätigkeiten der Unternehmer grundsätzlich auf allen Stufen der Produktion, der Aufbereitung und des Vertriebs solcher Erzeugnisse einem von den Mitgliedstaaten einzuführenden Kontrollsystem unterliegen. Dies soll die Rückverfolgbarkeit für Verbraucher gewährleisten, um insbesondere den Verbrauchern die Gewähr dafür zu bieten, dass die ökologischen/biologischen Erzeugnisse in Übereinstimmung mit den Anforderungen dieser Verordnung erzeugt wurden. Nach Artikel 28 Absatz 2 der Verordnung können Mitgliedstaaten jedoch, so wie es Deutschland umgesetzt hat, Unternehmer davon befreien, dem Kontrollsystem unterstellt zu sein.



Dies gilt für Unternehmer, die Erzeugnisse direkt an Endverbraucher oder –nutzer verkaufen, sofern sie diese Erzeugnisse nicht selbst erzeugen, aufbereiten oder an einem anderen Ort als in Verbindung mit der Verkaufsstelle lagern oder solche Erzeugnisse nicht aus einem Drittland einführen oder solche Tätigkeiten auch nicht von Dritten ausüben lassen.



EuGH sollte Befreiungsmöglichkeit des Online-Handels auslegen

Doch was ist mit dieser Befreiungsmöglichkeit im Online-Handel? Der deutsche Bundesgerichtshof bat den EuGH um Auslegung dieser Befreiungsmöglichkeit. Ausgangspunkt war ein Rechtsstreit zwischen der Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbes und der Firma Kamin und Grill Shop, die einen Internetversandhandel betreibt und darin unter anderem verschiedene Gewürzmischungen unter der Bezeichnung „Bio-Gewürze“ zum Verkauf anbot.



Wie der EuGH nun in seiner Auslegung hervorhebt, erscheint bei ökologischer/biologischer Produktion das Anwenden der gängigen Melde- und Kontrollvorschriften auf den Online- und Versandeinzelhandel „vollkommen gerechtfertigt, da die Lagerung der Erzeugnisse – in der Regel in nicht geringen Mengen – und die Auslieferung durch zwischengeschaltete Dritte ein Risiko der Umetikettierung, des Vertauschens und der Kontaminierung bergen, das nicht als generell gering eingestuft werden kann.“ Die Ausnahme nach Artikel 28 Absatz 2 der Verordnung Nummer 834/2007 ist laut der EUGH-Richter so auszulegen, dass Erzeugnisse nur dann im Sinne dieser Bestimmung „direkt“ an den Endverbraucher oder -nutzer verkauft werden, „wenn der Verkauf unter gleichzeitiger Anwesenheit des Unternehmers oder seines Verkaufspersonals und des Endverbrauchers erfolgt“.