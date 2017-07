Online-Handel boomt auch 2017

Insbesondere die Investitionsbereitschaft der Online-Händler erreicht einen neuen Höchstwert seit 2012 und liegt mit 30 Punkten über dem Vergleichswert für die deutsche Gesamtwirtschaft. In diesem Zusammenhang nahmen Investitionen für Innovationen (44 Prozent; +10 Punkte) und zur Kapazitätserweiterung (38 Prozent; +8 Punkte) deutlich zu. Dagegen fiel die Beurteilung der aktuellen Personallage in den Unternehmen etwas schlechter aus als im vorherigen Frühjahr.

Mit den höheren Umsätzen stieg jedoch auch die Zahl der Betrugserfahrungen. So gab fast jedes befragte Unternehmen des Versand- und Onlinehandels (97 Prozent) in der Erhebung an, in diesem Jahr konkrete Erfahrungen mit Betrugsversuchen gemacht zu haben. Wie auch in der Erstbefragung im Jahr 2013 ermittelt, gehören Manipulation und Betrug zum alltäglichen Geschäft der interaktiven Händler in Deutschland.