Partnerschaft: Dümmen Orange und Esmeralda Breeding

Dümmen Orange vertreibt Produktportfolio von Esmeralda Breeding

Die Zusammenarbeit wurde im Rahmen der kolumbianischen Fachmesse Proflora verkündet. Dümmen Orange vertreibt nun als exklusiver Vermarkter die Produkte des ecuadorianischen Züchters in Europa, Afrika, dem Mittleren Osten und vereinzelten Ländern in Südamerika und Asien. Die Kooperation soll 2018 voll durchstarten.



Esmeralda Breeding führt mehr als 100 Sorten verschiedener Zierpflanzen und Schnittblumen wie Alstromeria, Eryngium oder Veronica ins Feld. „Wir freuen uns, durch die Partnerschaft neue Märkte erschließen und neue Kunden gewinnen zu können. Die Zusammenarbeit mit Dümmen Orange gibt uns außerdem die Gelegenheit, unser Portfolio noch weiter wachsen zu lassen“, sagte Ana Maria Quiñones, Leiterin Forschung und Entwicklung bei Esmeralda Breeding.



„Wir sehen riesiges Marktpotenzial für Produkte wie Alstroemeria und Hypericum. Unsere Kunden bekommen die gesamte Bandbreite an Produkten der Esmeralda Breeding zu sehen“, so Philippe Veys, Global Product Manager bei Dümmen Orange.