„Premium Gärtnerei“: ab 2018 runderneuerte Prüfung

„Wir möchten weit mehr Betriebe als bisher für die Teilnahme begeistern“, wünschen sich Olaf Beier, Vorsitzender des Bundesverbands Einzelhandelsgärtner (BVE), und seine Kollegen. Denn sie sehen das Qualitätszeichen als ein wichtiges Instrument, um Einzelhandelsgärtnereien mehr aus dem Wettbewerb herauszuheben.

Ziel heißt „Premium Gärtnerei 2020“

„Unser Ziel heißt Premium Gärtnerei 2020 und soll für die Betriebe weiterhin ein wichtiger Betriebs-Check mit Hilfe zur Selbsthilfe sein“, so der BVE-Vorsitzende. Gemeinsam sitzen BVE- und Prüfungsmitglieder derzeit daran, die Prüfkriterien für das Qualitätszeichen „Premium Gärtnerei“ zu überarbeiten.

Unter anderem erstellt Dr. Gabriele Weimann, Beraterin der Landwirtschaftskammer Niedersachsen und langjährige Leiterin der niedersächsischen Premium-Prüfkommission, ein Handbuch mit den wichtigsten „Big Points“ der Prüfung, mit deren Hilfe sich jeder Betrieb auf die Prüfung vorbereiten kann.

Premium-Gärtnereien: Profil der Betriebe im Mittelpunkt

Außerdem will man künftig mit einem deutlich vereinfachten Punkteschema testen, dafür aber mit detaillierterem Kriterienkatalog. Immer im Fokus soll dabei stehen, welches individuelle Profil der einzelne Betrieb nach außen zeigen will – und ob alles, was er an inner- und außerbetrieblichen Aktivitäten und Außendarstellung umsetzt, zu seinem eigenen Profil passt.

„Damit wird es künftig nicht mehr unbedingt wichtig sein, ob ein Betrieb beispielsweise auch einen Anteil Eigenproduktion hat oder ob er bestimmte feste Kriterien alle erfüllt – wichtig ist nur, dass alles zum Profil passt“, erläutert Beier näher.

BVE will PR für Premium-Gärtnereien intensivieren

Parallel dazu will der BVE die PR für die Premium-Gärtnereien intensivieren. Regelmäßige Beiträge sind geplant, damit der Verbraucher immer wieder etwas über Premium-Gärtnereien liest. Die Botschaft an ihn: „Wir sind die Experten, kommen Sie zu uns, hier werden Sie beraten.“

Mit den ersten Testprüfungen nach neuem Schema beginnen die Niedersachsen bereits in diesem Herbst, bundesweit soll das neue Prüfkonzept 2018 an den Start gehen.